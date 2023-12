Tamara Schenk Warum das klassische Agentur-Modell nicht mehr funktioniert (FOTO)

Pforzheim (ots) - Der Markt ist voll von Kreativagenturen, die den Himmel auf

Erden versprechen. Doch nur die wenigsten können tatsächlich etwas in einem

Unternehmen bewirken, erklärt Tamara Schenk. Als externe CMO konzentriert sie

sich darauf, die Markenkonformität akribisch zu überwachen und sicherzustellen.

Ihr Augenmerk liegt darauf, die verschiedenen Aspekte eines Unternehmens so zu

koordinieren, dass sie stringent und harmonisch die Kernwerte der Marke

widerspiegeln. Durch ihre detaillierte Arbeit wird das Wesen der Marke nicht nur

geformt, sondern auch deutlich sichtbar gemacht und hebt sich dadurch klar von

der Konkurrenz ab. Warum Unternehmen nicht mehr auf Agenturen setzen sollten und

wie sie stattdessen durch CMOs Zeit und Geld sparen können, erfahren Sie hier.



In der heutigen dynamischen Wirtschaftswelt ist eine konsequente

Markenkonformität entscheidend für das langfristige Wachstum von Unternehmen.

Ohne prägnante Kundenansprache ist es ihnen nicht möglich, sich gegen die

Konkurrenz mit starken Markenbotschaften und einzigartigem Branding zu

behaupten. Um das zu ändern, wenden sich viele Unternehmen im ersten Schritt an

Agenturen. "Viele Agenturen können in Sachen Markenbildung und Positionierung

nicht ausreichend helfen. Die Arbeit mit ihnen ist zeitintensiv und nicht

zielführend", erklärt Tamara Schenk.