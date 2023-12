Quality of Living City Ranking 2023 Frankfurt am Main bietet die höchste Lebensqualität in Deutschland für entsendete Mitarbeitende (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Frankfurt, München und Düsseldorf in den Top Ten der lebenswertesten Städte

der Welt

- Wien ist Spitzenreiter im weltweiten Ranking

- Canberra in Australien ist die umweltfreundlichste Stadt



Zum ersten Mal führt Frankfurt am Main die Rangliste der Städte mit der höchsten

Lebensqualität für Expatriates in Deutschland an. Zu diesem Ergebnis kommt die

von der Beratungsgesellschaft Mercer durchgeführte weltweite Vergleichsstudie

zur Bewertung der Lebensqualität (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/

talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/) von Expatriates in 450

Großstädten, welche die praktischen Aspekte des täglichen Lebens für entsendete

Mitarbeitende und ihre Familien bewertet, die außerhalb ihres Ursprungslandes

arbeiten. Mit Frankfurt (6. Platz), München (7. Platz) und Düsseldorf (10.

Platz) sind gleich drei deutsche Städte in den weltweiten Top Ten vertreten.

Weitere vier Städte der Top Ten befinden sich ebenfalls in Europa. Zur

umweltfreundlichsten Stadt wurde Canberra in Australien gekürt.