Dortmund (ots) - Die Materna-Gruppe setzt sich mit ihrer Strategie "GRIP²" neueehrgeizige Ziele: Bis 2027 strebt der Dortmunder IT-Dienstleister eine MilliardeEuro Umsatz an und die uneingeschränkte Position als Marktführer für dieAnwendung von KI in der öffentlichen Verwaltung und privaten Unternehmen. GRIP²ersetzt die im Jahr 2020 verkündete Strategie "Mission 2025", da deren Zielebereits vorzeitig erreicht werden: Die Umsatzverdopplung auf 700 Millionen Euround die Verdoppelung der Zahl der Mitarbeitenden auf 5.000 werden bereits 2024erfolgreich abgeschlossen sein."Ich bin sehr stolz, dass wir bei Materna gemeinsam in so kurzer Zeit derartbeeindruckende Erfolge erzielt haben. Mein herzlicher Dank gilt allenengagierten Mitarbeitenden, die diese Leistung möglich gemacht haben", sagtMaterna-CEO Martin Wibbe. Die Unternehmensgruppe hat in den letzten Jahrenbeeindruckende Fortschritte verzeichnet, mit einem Umsatzwachstum von 355Millionen Euro im Jahr 2020 auf voraussichtlich mehr als 650 Millionen Euro imJahr 2023. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über20 Prozent. Die Zahl der Mitarbeitenden steigt auf rund 4.250 und befindet sichauf dem Weg zur angestrebten Verdopplung bis 2025. Die Nearshoring-Kapazitätwurde bereits verdoppelt. So konnte Materna die Nutzung internationalerRessourcen optimieren und Lieferzeiten für noch mehr Effizienz verkürzen."Diese Erfolge erreichen wir bei hoher Kundenzufriedenheit, einer einzigartigenAtmosphäre in unserem Familienunternehmen und Spitzenwerten bei derZufriedenheit der Mitarbeitenden", fügt Wibbe hinzu. "Unsere Wachstumsfähigkeithaben wir eindrucksvoll bewiesen. Jetzt setzen wir mit KI-Technologie neueMaßstäbe in unserer Strategie. Ziel ist weiteres starkes Wachstum, fokussiertauf Inhalte und klare Positionierung im KI-Bereich."Mitarbeitende, KI-Expertise und Gruppensynergien sind maßgeblicheWachstumstreiberMit GRIP² fokussiert sich die Materna-Gruppe auf fünf zentrale Schwerpunkte.Diese zielen darauf ab, die vielversprechenden Marktchancen durchkontinuierliche Innovation, Erschließung neuer Märkte und die effektive Nutzungvon Synergien innerhalb der Materna-Gruppe optimal zu auszuschöpfen.Growth (Wachstum): Materna strebt an, weiterhin über Marktniveau zu wachsen undbis 2027 einen Umsatz von einer Milliarde Euro sowie 7.500 Mitarbeitende zuerreichen. Ziel ist der Aufstieg in die Top 3 der umsatzstärksten deutschenIT-Berater.Retention (Mitarbeiterbindung): Die Materna-Gruppe legt verstärkten Fokus aufdas Halten und Entwickeln von Mitarbeitenden, einschließlich Weiterentwicklungund gezielter Talentförderung.