FREIBURG (dpa-AFX) - Der SC Freiburg gehört zu den zehn Erst- und Zweiligisten, die gegen den am Montag beschlossenen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestimmt haben. Wie ein Sprecher des SC Freiburg am Dienstag bestätigte, ist der südbadische Bundesligist in Frankfurt/Main bei seinem "Nein" geblieben, das er zuvor in einem Brief an seine Mitglieder angekündigt hatte. Als Grund nannte der Verein einen geringeren Kapitalbedarf als ursprünglich angenommen. Im Mai hatte der Europa-League-Teilnehmer bei einer ersten Abstimmung zum Thema noch mit "Ja" votiert.

Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein. Die DFL will das Geld vornehmlich für den Ausbau ihrer Infrastruktur nutzen. Dazu zählen eine weitere Digitalisierung und Internationalisierung sowie der Aufbau einer eigenen Streamingplattform.