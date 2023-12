EU-Pharma-Gesetzgebung Geplante Regelungen erschweren Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen

Wien (ots) - Weniger neue Therapien für Patient*innen zu befürchten



Derzeit befindet sich die gesamte EU-Pharma-Gesetzgebung in Verhandlung. Dabei

sollen auch die Regelungen, die Therapien für seltene Erkrankungen betreffen,

neu definiert werden. Expert*innen befürchten, dass die geplanten Regelungen -

insbesondere durch die Verkürzung der Schutzzeiten - den Anreiz zu forschen für

Unternehmen im Bereich der seltenen Erkrankungen verringern. Dies hätte zur

Folge, dass sich die Verfügbarkeit adäquater Therapien für Patient*innen

verringert, und würde sich auch auf den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort

Europa und Österreich auswirken. AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health),

ein österreichisches Unternehmen, das seit über 25 Jahren im Bereich der

seltenen Erkrankungen forscht, machte gemeinsam mit Susanne Greber-Platzer,

Expertin der MedUni Wien auf eben diesem Gebiet, auf diese für Patient*innen

möglicherweise nachteilige Situation aufmerksam.



In Österreich sind rund 400.000 Menschen von einer seltenen Erkrankung

betroffen. Für rund 95 Prozent dieser Erkrankungen gibt es derzeit keine

adäquaten Therapien. Der Bedarf an sicheren und verfügbaren Arzneimitteln für

diese Indikationen ist daher groß.