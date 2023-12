Spitch unter Top 10 beim Biometrie-Einsatz / Stimmbiometrie lässt sich zur Erhöhung der Sicherheit beim Online-Banking einsetzen

Frankfurt (ots) - Spitch, einer der maßgeblichen Hersteller von Sprach- und

Textdialogsystemen, gehört zu den zehn führenden Anbietern im Bereich Biometrie.

Zu dieser Einschätzung gelangt GRC Viewpoint, die als unabhängige Autorität im

Bereich "Governance, Risk and Compliance" (GRC) gilt. Spitch bietet

stimmbiometrische Lösungen zur Verifizierung, Identifizierung und

Betrugserkennung an.



Vor allem in drei Szenarien setzt Spitch auf Stimmbiometrie. Im ersten geht es

um die Verifizierung bei Gesprächen von Mensch zu Mensch, zum Beispiel in einem

Callcenter. In diesem Szenario werden erhebliche Kosteneinsparungen sowie

Verbesserungen in der Kommunikation erzielt. Das zweite Szenario ist die

Implementierung in einer sprachgesteuerten Telefonanlage oder einem sogenannten

virtuellen Agenten, der sowohl Sprach- als auch Textdialoge beherrscht. In

diesem Fall dient die Sprachbiometrie dazu, die Authentizität eines Kunden

bereits bei der ersten Interaktion sicherzustellen. Das dritte

Anwendungsszenario nutzt die Stimmbiometrie zur Unterscheidung von

Einzelpersonen innerhalb einer Gruppe, zum Beispiel zur Betrugserkennung.