Wirtschaft Dax dreht am Mittag trotz ZEW-Überraschung ins Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.770 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen Beiersdorf, Hannover Rück und Fresenius entgegen dem Trend im Plus, die größten Abschläge gab es bei MTU, Merck und Siemens Energy. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren fielen zwar besser als erwartet aus, sorgten aber nicht für einen Impuls. Der entsprechende Index stieg im Dezember um 3,0 Punkte auf nun +12,8 Zähler, wie das ZEW in Mannheim mitteilte.