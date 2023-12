Das Gold- und Silberprojekt Lucero von Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) liegt in der der Region Arequipa in Peru und weist eine ganze Reihe von Aderstrukturen auf. In der Vergangenheit wurde auf dem damals Sheila genannten Minenkomplex vor allem aus den Projektbereichen Apacheta, Pillune und Sando Alcalde gefördert. Jüngste Probenergebnisse aus der Apacheta-Zone, wie sie Element79 Ende April gemeldet hatte, erbrachten ermutigende Gold- und Silbergehalte von teilweise mehreren Unzen pro Tonne. Entsprechend ist man beim Unternehmen darauf fokussiert, die Exploration fortzusetzen und das Ausmaß dieser Vererzung zu bestimmen.



Geologenteam auf Lucero; Quelle: Element79 Gold

Dazu ist jetzt ein Team vor Ort, das bereits Grabenproben entnimmt und Kartierungen durchführt, um das Potenzial dieses vielversprechenden Gold- und Silberexplorationsprojekt darzustellen. Die dabei gewonnenen Daten will das Element79-Team zusammenstellen und modellieren, um so Bohrziele sowohl untertage als auch an der Oberfläche zu identifizieren. Diese sollen dann in einer Bohrkampagne getestet werden, die das Unternehmen Anfang 2024 darlegen will.

Klassische Methoden erlauben genauere Bewertung der Vererzung

Wie Element79 erklärt, stellen Grabenproben eine hilfreiche Methode dar, die Durchgängigkeit und den Gehalt der Mineralisierung einer Ader untertage zu bewerten. Indem fortlaufend Proben entlang der Ader entnommen werden, kann das Unternehmen ein besseres und genaueres Verständnis der Vererzungszone erlangen – und von deren Potenzial auf eine wirtschaftliche Entwicklung.

Das Unternehmen betont, dass darüber hinaus auch die geologische Kartierung ein wichtiger Bestandteil der Explorationsarbeiten ist. Durch die Erstellung einer detaillierten Karte der Aderstrukturen und der sie umgebenden Geologie könne man potenzielle Ziele für die weitere Exploration und Entwicklung identifizieren, so Element79 Gold.

Im Unternehmen ist man der Ansicht, dass die Region Apacheta des Lucero-Projekts über das Potenzial verfügt, eine signifikante Gold- und Silberlagerstätte zu enthalten. Entsprechend gespannt ist man – und sind auch wir –, was die neuen Explorationsaktivitäten erbringen werden! Element79 Gold ist natürlich weiterhin eine hochriskante Spekulation, doch können wir uns vorstellen, dass bei positiven Probeergebnissen der Markt zu reagieren beginnen könnte. Wir bleiben dran.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.