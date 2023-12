Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,71 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung fiel um 28 Cent auf 71,05 Dollar.

Zunächst hatten die Ölpreise noch zugelegt, nachdem ein Angriff auf einen Tanker im Roten Meer Sorgen hervorgerufen hatte. In einer offenbaren Ausweitung ihrer Attacken auf Schiffe im Roten Meer hatten die Huthi-Rebellen vor der Küste des Jemens einen Tanker direkt angegriffen. Der Öl- und Chemikalientanker "Strinda" sei von einem Marschflugkörper getroffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am frühen Dienstagmorgen mit.