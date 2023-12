UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Chancen und Risiken für die Aktie des Internetportalbetreibers hielten sich derzeit die Waage, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In den vergangenen Monaten habe der traditionelle moderate Bewertungsabschlag zur britischen Konkurrenz gefehlt, den er für gerechtfertigt halte. Daher sehe er attraktivere Anlagechancen im Sektor./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 18:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 66,02EUR gehandelt.