BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Underperform" belassen. Im so wichtigen Monat November hätten alleine L'Oreal und Beiersdorf das leichte Branchenwachstum der von ihm gecoverten Werte im chinesischen Onlinehandel ermöglicht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Henkel habe derweil schwach abgeschnitten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 17:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 73,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m