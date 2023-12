17. Dezember 2023 - Hinweisgeberschutz wird scharfgeschaltet / Unternehmen müssen trotzdem sorgfältig abwägen (FOTO)

Meerbusch / Leipzig (ots) - Alle deutschen Unternehmen ab 50 Beschäftigten sind

mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet, eine interne Meldestelle zu

betreiben. Ab dem 17. Dezember drohen hohe Bußgelder und

Schadenersatzforderungen bei Nichtbeachtung. Entscheiderinnen und Entscheider

sollten daher zeitnah handeln, aber trotzdem genau abwägen, wie sie die

Richtlinie in ihrem Betrieb in die Tat umsetzen, rät Michael Triesch,

Compliance- und Datenschutz-Experte mit langjähriger Praxiserfahrung. "Wir

stellen fest, dass im Windschatten des Gesetzes Mythen und Missverständnisse

wuchern und zum Teil sogar bewusst gepflegt werden", berichtet er.



Michael Triesch und sein Team treffen aktuell auf viele verunsicherte

Unternehmerinnen und Unternehmer, die umfangreiche Projekte zur Einführung einer

Meldestelle planen. "Wägt man Aufwand und Nutzen für den Aufbau einer internen

Meldestelle ab, treibt das dem kühlen Rechner Schweißperlen auf die Stirn",

erläutert Triesch. In der Gesetzesfolgenabschätzung wird fünfstelligen Kosten

ein kaum nennenswertes Aufkommen an Meldungen gegenübergestellt. Für ein

Unternehmen mit 250 Beschäftigten geht man umgerechnet von ungefähr einem Fall

pro Jahr aus. Aber anstatt die gesetzlichen Anforderungen angesichts solcher

Prognosen pragmatisch zu lösen, werden für die Umsetzung des

Hinweisgeberschutzes monatelange Projekte initiiert.