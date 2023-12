Die "Dogs of the Dow"-Strategie investiert in zehn Aktien eines Blue-Chip-Indexes mit den höchsten Dividendenrenditen. Diese Aktien werden zu Beginn eines Jahres gekauft und bis zum Ende gehalten. Aktien, die nicht mehr unter den Top Ten der Dividendenrendite sind, werden ersetzt. Trotzdem ist die Strategie nicht immer erfolgreich, wie das Beispiel des S&P 500 in diesem Jahr zeigt. Laut Kevin Simpson, Gründer und Chief Investment Officer bei Capital Wealth Planning, könnte 2024 jedoch ein gutes Jahr für Aktien mit hohen Dividendenrenditen sein, da der Optionsmarkt eine Zinssenkung durch die Federal Reserve erwartet. Zu den dividendenstärksten Unternehmen 2024 könnten Walgreens Boots Alliance, Verizon, Coca-Cola und Goldman Sachs gehören. Simpson hebt besonders Verizon hervor, das nach schwierigen Jahren seine Fundamentaldaten verbessert hat und klug vor den erwarteten Zinserhöhungen agiert hat. Analysten empfehlen ebenfalls, den Anteil an Verizon-Aktien zu erhöhen.