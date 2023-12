HELIOVIS und Eclipse Investments vertreiben erstmals gemeinsam next-generation Solarthermieanlagen in der Golfregion

Wien (ots) - Die HELIOVIS AG und Eclipse Investments LLC, eine

Tochtergesellschaft der Zubair Corporation (Oman) mit starker regionaler

Präsenz, haben ein Abkommen über Vermarktung und Vertrieb von solarthermischen

Anlagen in der Golfregion unterzeichnet. Dies ist der zweite Schritt ihrer

Partnerschaft. Bereits vor einem Jahr wurde HELIOVIS von der Zubair-Tochter ARA

Petroleum mit dem Bau der weltweit ersten solarthermisch betriebenen,

emissionsfreien Entsalzungsanlage zur Aufbereitung von Lagerstättenwasser im

Oman beauftragt. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2024 geplant.



Dieses Vorzeigeprojekt wird die einzigartige, kostengünstige

Solarthermie-Technologie von HELIOVIS zum Betrieb einer so genannten

Vorwärtsosmose-Wasserentsalzungsanlage einsetzen. Aus Lagerstättenwasser wird

bis zu 140 m³ Frischwasser pro Tag produziert.





Lagerstättenwasser fällt bei der Ölförderung an und enthält hohe Anteile angelösten Mineralsalzen und Kohlenwasserstoff. Es wird daher meist inVerdunstungsteiche abgeleitet oder zurück in die Lagerstätte gepumpt.Gleichzeitig wird das für den Betrieb von Ölfeldern benötigte Süßwasser mitHilfe von energieintensiven, fossil betriebenen Umkehrosmoseanlagen ausMeerwasser gewonnen und per Lkw zu den entlegenen Bohrstellen transportiert. Dasim Bau befindliche Projekt wird entsalztes Wasser vor Ort produzieren, was zuerheblichen Kosteneinsparungen und einer deutlichen Verringerung desCO2-Fußabdrucks führt.HELIOVIS und Eclipse werden durch den Vertrieb von solarthermischen Anlagen zurDekarbonisierung der gesamten Golfregion beitragen. Eclipse bringt seineRegionalkompetenz ein, HELIOVIS das Knowhow, saubere Prozesswärme zuproduzieren. Die luftgefüllten Kunststoffschläuche von Heliovis könnenthermische Energie von 90°C bis 400°C zu einem wettbewerbsfähigen und stabilenPreisniveau liefern. Zu den Branchen, die von dieser Technologie profitierenkönnen, gehören unter anderem Öl und Gas, Chemie und Kunststoffe, dieLebensmittel- und Getränkeindustrie, aber auch innovative Prozesse wieWasserentsalzung sowie die Herstellung von grünem Wasserstoff.Holger Sindemann, CEO von HELIOVIS: "Unser Vorzeigeprojekt im Sultanat Oman hatEclipse überzeugt, unsere Technologie in der Golfregion künftig gemeinsam zuvermarkten. Das Dekarbonisierungspotenzial im Nahen Osten ist enorm. DieHELIOVIS-Technologie eignet sich gerade in diesen sonnenreichen Gegenden fürfast alle industriellen Prozesse."Sultan Al-Ghaithi, CEO von Eclipse Investments: "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit HELIOVIS, um Projekte und Initiativen im Bereich dererneuerbaren Energien zu fördern, die zur Reduzierung der Treibhausgasemissionenim Oman und in der gesamten Region beitragen werden."HELIOVIS AG:HELIOVIS ist ein 2009 gegründetes Solartechnik-Unternehmen mit Hauptsitz inWien. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet next-generationSolarthermie-Technologie zur Bereitstellung von emissionsfreier Wärme (90° bis400°C) für die Dekarbonisierung von Industrieanlagen. Kostengünstige Lösungenzur Dekarbonisierung industrieller Wärme - die etwa 30 % des weltweitenPrimärenergieverbrauchs ausmacht - sind für das Erreichen der Netto-Null-Zielefür 2050 unerlässlich.HELIOVIS ist der Entwickler der HELIOtube®-Technologie. Anstatt unzähligerEinzelspiegel reduziert die einzigartige Schlauchkonstruktion Herausforderungen,die alle Parabolrinnenkollektoren gemeinsam haben: Komplexität und Kosten. Dieerste industrielle Demonstrationsanlage von HELIOVIS ging 2017 erfolgreich inSpanien in Betrieb. Das Unternehmen expandiert und erschließt neue Märkte imgesamten globalen Sonnengürtel.Eclipse Investments LLC:Eclipse Investments, 2005 gegründet, hält erfolgreiche Mehrheitsbeteiligungenund Partnerschaften an führenden Unternehmen in den Bereichen Energie, Chemie,Elektrogerätebau und Produktintegration sowie schnelldrehende Konsumgüter(FMCG).Eclipse befindet sich zu 100 % im Besitz der Zubair Corporation aus Oman undinvestiert vorwiegend in Vermögenswerte außerhalb Omans, unter anderem inUnternehmen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Großbritannien,Norwegen und Indien tätig sind.Pressekontakt:HELIOVIS AGhttp://www.heliovis.comc/o Die HimmelsSchreiber - Agentur für Strategie und KommunikationVolker Siegertmailto:volker.siegert@die-himmelsschreiber.com+49-175-3709431Michael Behrensmailto:michael.behrens@die-himmelsschreiber.com+49-173-6457617Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81547/5670336OTS: HELIOVIS AG