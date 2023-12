Es ist eine herbe Schlappe für Google: Ein Gericht in San Francisco hat der Klage des US-Spieleherstellers Epic Games in allen Punkten stattgegeben und die herrschenden App-Store-Praktiken des Technologie-Giganten abgemahnt, wie unter anderem Bloomberg berichtet. Demnach stelle Googles "Play Store" – also die Smartphone-Plattform Android – ein illegales Monopol dar – wie der Hersteller des Kassenschlager-Spiels "Fortnite" in der eingereichten Klageschrift betont hatte, was es Google ermögliche, unfaire Konditionen zu stellen und Konkurrenten klar benachteilige.

So hatte Epic unter anderem kritisiert, dass Google App-Entwicklern bis zu 30 Prozent höhere Gebühren in Rechnung stelle, als das in der Branche gemeinhin Usus ist. Zudem würde der Play-Stores mit Googles eigenem Abrechnungsdienst verknüpft. Beide Punkte könnten Entwickler nicht umgehen, wenn sie ihre Apps über den Store vertreiben wollen, der zu den größten weltweit zählt. Genauso wie der App-Store von Apple, bei dem Epic in der Vergangenheit ebenfalls die lukrativen Praktiken moniert und ein ähnliches Verfahren eingeleitet hatte. In diesem Fall musste Epic aber bereits in zwei Instanzen eine Niederlage einstecken, wie die Nachrichtenagentur AWP schreibt.