Wichtige Finanzakteure treffen sich auf dem Emerging Finance Summit, um Strategien zur Verbesserung der Finanzkraft zu entwickeln.

SHANGHAI, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Dezember 2023 wurde die Dishui Lake Emerging Finance Conference im Lingang Center in Shanghai eröffnet. Chen Jinshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Kommunalkomitees der KPCh, Sekretär des Arbeitsausschusses der Partei und Direktor des Verwaltungsausschusses der Sonderzone Lin-Gang, nahm an der Veranstaltung teil.