FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Geschäftsausblick von Carl Zeiss Meditec hat am Dienstag die zuletzt zurückgekehrte Zuversicht der Anleger weiter gestärkt. Mit einem teils zweistelligem Kursplus auf das höchste Niveau seit Mitte August erklommen die Papiere des Medizintechnikkonzerns die MDax-Spitze. Dabei erreichen die Papiere mit 96,78 Euro fast wieder ihre exponentielle 200-Tage-Linie und dämmten ihr Jahresminus auf 18 Prozent ein. Ende Oktober waren es noch 38 Prozent gewesen.

Experten waren sich in ihren ersten Reaktionen auf die Ziele für 2024 zwar nicht ganz einig, Anleger ließen sich aber nicht beirren. Ihnen reichte die Aussicht auf ein stabiles operatives Ergebnis im kommenden Jahr für eine weitere Kurserholung aus.

Dabei hatte JPMorgan-Analystin Anchal Verma ihnen am frühen Morgen noch einen mittleren einstelligen Kursverlust prophezeit. Der Ausblick sei schwach, nachdem bereits das Geschäftsjahr 2022/23 enttäuscht habe, so ihr Fazit.

Andere Experten hielten früh dagegen, was 2024 angeht. "Mit dem Ausblick hat man mehr als nur abgeliefert", kommentierte etwa Graham Doyle von der UBS. Sowohl das Umsatz- als auch das Margenziel seien kurzfristig ermutigend und hinsichtlich der Profitabilität auch langfristig positiv. "Einen gewissen Grad an Sorge vor einer weiteren Warnung" habe es gegeben.

Ein anderer Börsianer sieht zwar einigen Gegenwind aus dem Schlussquartal ins erste Halbjahr herüberwehen. Dies sei jedoch längst eingepreist. Das Gesamtjahresziel sei dann wieder positiv, samt der avisierten Rückkehr zum mittelfristigen Wachstumsanspruch jenseits von 20 Prozent./ag/mis/stk

