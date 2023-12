Frankreichs Regierung hält nach Schlappe an Immigrationsgesetz fest

PARIS (dpa-AFX) - Trotz einer Niederlage in der Nationalversammlung hält Frankreichs Regierung an ihrem umstrittenen Immigrationsgesetz fest. So schnell wie möglich solle eine Kommission aus Senatoren und Abgeordneten einberufen werden, um einen Kompromiss zu finden, sagte Regierungssprecher Olivier Véran am Dienstag in Paris. Betont entspannt wies er darauf hin, dass eine solche Kommission normaler Bestandteil des Gesetzgebungsprozesses sei.

Am Montag hatte eine knappe Mehrheit der Abgeordneten in der Nationalversammlung den Gesetzesentwurf der Mitte-Regierung zur Immigration noch vor der Plenardebatte abgewiesen. Für die Regierung war dies eine Blamage. Innenminister Gérald Darmanin bot seinen Rücktritt an, was Präsident Emmanuel Macron ablehnte.