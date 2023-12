Ebay, Amazon, Airbnb & Co. müssen bis Ende Januar 2024 die Umsätze von Privatverkäufen melden (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Seit diesem Jahr gilt das

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Plattformen-Steuertransparenzgesetz?





Zum 1. Januar 2023 ist das sogenannte Plattformen-Steuertransparenzgesetz(PStTG) in Kraft getreten. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sichFolgendes: Betreibende von Internetplattformen, auf denen private Verkäufe oderprivate Vermietungen getätigt werden, sind dazu verpflichtet, den Finanzbehördendie Umsätze von Anbieterinnen und Anbietern zu melden.Mit der Einführung des Gesetzes hat die Bundesregierung eine EU-Richtlinieumgesetzt. Stichtag für die Meldung der im Jahr 2023 von Anbieterinnen undAnbietern auf der jeweiligen Plattform getätigten Umsätze ist der 31. Januar2024: Bis dahin müssen die Betreiberinnen und Betreiber der Internetplattformendie entsprechenden Informationen an die Finanzverwaltung geliefert haben.Was bedeutet das PStTG für Privatverkäufe und private Vermietungen?Grundsätzlich gilt: Wer dauerhaft ertragreiche Geschäfte macht oder gezieltWaren online erwirbt, um sie mit Gewinn wieder zu verkaufen, wird vom Finanzamtunter bestimmten Umständen als Gewerbetreibende/r eingestuft. Das bedeutet, dassUmsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer anfallen. Das betrifft sowohl Verkäufe alsauch Vermietungen.Wer nur ab und zu etwas auf Internetplattformen verkauft, was er nicht mehrbenötigt, muss in der Regel keine Steuern auf die Einnahmen zahlen. Zum Beispielgetragene Kleidung, Spielzeug, Bücher oder Möbel. Zumal dadurch in der Regelkein Gewinn erzielt wird, da der Anschaffungspreis höher war als derVerkaufspreis als Gebrauchtware.Aber: Hat eine Anbieterin oder ein Anbieter auf einer Internetplattformbeispielsweise im Jahr 2023 mindestens 30 Verkäufe getätigt oder mindestens2.000 Euro eingenommen, muss die Plattform bis zum 31. Januar 2024 darüberMeldung machen. Davon sind auch private Anbieterinnen und Anbieter betroffen,die regelmäßig auf Plattformen verkaufen. Für Vermietungen auf Plattformen wiebeispielsweise Airbnb, 9flats oder Wimdu gilt ebenfalls die Grenze von 30Vorgängen und mindestens 2.000 Euro an Einnahmen.Welche Daten erhalten die Finanzämter von den Plattformen?Erstmals für das Jahr 2023 müssen digitale Verkaufs- und Vermietungsplattformenfolgende Informationen über Anbieterinnen und Anbieter an die Finanzverwaltungmelden: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Steuer-Identifikationsnummer,Bankverbindung, Transaktionen und Verkaufserlöse, für die Nutzung der Plattformangefallene Gebühren sowie, falls vorhanden, dieUmsatzsteuer-Identifikationsnummer.Ziel dieser mit dem neuen Plattformen-Steuertransparenzgesetz eingeführtenVerpflichtung ist eine verbesserte Sichtbarkeit von Geschäftsaktivitäten aufOnlineplattformen. Oder anders ausgedrückt: Die Finanzbehörden erkennenleichter, ob jemand sehr aktiv ist und möglicherweise seine Einnahmen, die erauf digitalen Plattformen generiert, versteuern müsste.