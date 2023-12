Ausbau der Geschäftsführung - Klüh Cleaning holt neue Spitzenkraft für Vertrieb an Bord (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, baut

ihre Geschäftsführung aus. Seit dem 1. Dezember 2023 ist Andreas Tetzlaff (48)

neben Christian Wilms (57) und Daniel Carnol (47) weiterer Geschäftsführer des

innovativen Qualitätsanbieters für Gebäudereinigung.



In seiner neuen Position wird Tetzlaff für die Vermarktung und Implementierung

digitaler Reinigungskonzepte zur weiteren Optimierung des umfassenden

Kundenbetriebs, der Leistungserbringung sowie des Einkaufs Sorge tragen."Wir

freuen uns sehr, mit Andreas Tetzlaff einen ausgewiesenen Fachmann für den

Vertrieb gewonnen zuhaben", erklärt Frank Theobald , Sprecher der

Klüh-Geschäftsführung. "Gemeinsam mit seinem Geschäftsführungs-Team wird er den

weiteren ambitionierten Wachstumskurs unserer Cleaning-Sparte in den Fokus

nehmen und sie nachhaltig und zukunftsweisend für unsere Unternehmensgruppe

aufstellen. Wir begrüßen ihn in der Klüh-Familie und wünschen ihm viel Erfolg

und Freude bei der Umsetzung seiner vielfältigen Vertriebsaufgaben."