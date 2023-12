Sterbefallzahlen im November 2023 mit +1 % im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im November 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 88 017 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für

diesen Monat (+1 %). Bei einer Betrachtung nach einzelnen Kalenderwochen lagen

die Zahlen zu Monatsbeginn (Kalenderwoche 44 vom 30. Oktober bis 5. November)

etwas deutlicher über dem entsprechenden Vergleichswert (+4 %). In den

restlichen Novemberwochen betrug die Abweichung zwischen -2 % und +3 %.



Neues saisonales Muster im Zuge der Corona-Pandemie beeinflusst Vergleich mit

den Vorjahren





Bei der Einordnung des Saisonverlaufes der Sterbefallzahlen ist zuberücksichtigen, dass sich in den drei Jahren der Corona-Pandemie (2020 bis2022) ein saisonales Muster gezeigt hat, bei dem die Sterbefallzahlen zumJahresende deutlich und im Vergleich zu vorpandemischen Jahren ungewöhnlichenMaße ansteigen. Dieses Muster wird im aktuellen Vergleich der Sterbefallzahlendes Jahres 2023 mit dem mittleren Wert der vier Vorjahre 2019 bis 2022berücksichtigt. Dabei zeigt sich, dass die Sterbefallzahlen im November 2023zeitgleich mit der weiterhin über dem vorpandemischen Niveau auftretendenVerbreitung von Atemwegserkrankungen im Bereich des Vergleichswertes liegen.Wird jedoch mit den Sterbefallzahlen im November des letzten Vorpandemiejahres2019 verglichen, so liegen die Zahlen im November 2023 deutlich darüber (+12 %).Je länger der Vergleichszeitraum zurückliegt, desto größer wird allerdings auchder Einfluss weiterer Faktoren, insbesondere der Alterung der Bevölkerung. Sogeht der Anstieg der Sterbefallzahlen im Zeitverlauf auch mit einem über dieZeit ansteigenden Anteil älterer Menschen einher.Leichte bis moderate Übersterblichkeit im November in einzelnen europäischenLändernDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. In den meisten Ländern gab es im November 2023keine Abweichung von den erwartbaren Entwicklungen ("no excess"). Inskandinavischen Ländern sowie Irland, Spanien und der Schweiz wurden teilweisegeringe bis mäßige Abweichungen ("low excess" oder "moderate excess") von denüblichen Verlaufsmustern festgestellt. Auch die Entwicklung in Deutschland wurdezum Teil als geringe Übersterblichkeit eingeordnet.Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Grundlage der Sonderauswertung für das Jahr 2023 sind erste vorläufige Daten(Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reine Fallzahlauszählung der