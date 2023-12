Schwerpunkt der Auszeichnung von J.D. Power 2023 China, Intelligent Cabin Awards, auf intelligenten Fahrzeugkabinentrends

Intelligente Kabinen bieten mehr Funktionen, während das Kundenerlebnis nachlässt

SHANGHAI, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- J.D. Power und das Human-Vehicle Relationship (HVR) Lab der Tongji-Universität haben gemeinsam Forschungsergebnisse zu Chinas intelligenten Fahrzeugkabinen 2023 veröffentlicht und am 30. November 2023 gemeinsam die Empfänger verkündet. Der Durchschnittswert des Index für die Intelligente VoC- (Voice of the Customer) Erfahrung für die am besten bewerteten Modelle liegt bei 7,6 (auf einer 10-Punkte-Skala), ein Rückgang um 0,5 Punkte gegenüber 8,1 im Jahr 2022.

Die Studie verwendet den Intelligent Cabin Comprehensive Index, der sich aus drei Indizes zusammensetzt: Intelligente VoC-Erfahrung, objektive Bewertung von Fahrsimulationen in realen Fahrzeugen und vorausschauende Bewertung durch Experten.