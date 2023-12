DORTMUND (dpa-AFX) - International im Höhenflug, national im Krisenmodus: Borussia Dortmund geht mit besten Chancen in das Endspiel um den Gruppensieg in der Champions League, steckt aber dennoch in einem Stimmungstief. Vor dem Duell mit Verfolger Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) führt der in der Bundesliga auf Rang fünf abgerutschte BVB die Hammergruppe F an und wäre schon mit einem Unentschieden am Ziel. Das könnte den zuletzt gewachsenen Druck auf Edin Terzic verringern. "Es wird von uns gefordert, gegen alle Widerstände anzukämpfen. Wir werden alles dafür investieren, um als Sieger aus der Gruppenphase herauszugehen", sagte der in die Kritik geratene Coach.

Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen und das Pokal-Aus in Stuttgart bescherten der Borussia und ihrem Trainer unangenehme Schlagzeilen. So bezeichnete die "Bild" die drei Partien bis zum Ende der Hinrunde gegen Paris, Augsburg und Mainz gar als "Stimmungs-Endspiele für Terzic". Überlegungen, wie man den BVB in der Winterpause verstärken könnte, stehen für den Coach derzeit nicht an erster Stelle: "Die Priorität für mich ist es nun, mir Gedanken zu machen, dass wir in den nächsten sechs Tagen drei wichtige Spiele haben."