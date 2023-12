Defence erhält Zulassung der FDA für die klinische Phase I-Studie zur gezielten Behandlung solider Tumore mit Accutox(R)

Die erfolgreiche Einreichung unseres Prüfprotokolls mit dem Titel “Phase 1 trial of ACCUM-002TM administered intratumorally as monotherapy and in combination with Opdualag (fixed IV doses), in patients with unresectable, stage IIIB to IV melanoma refractory to or relapse from standard therapy” und die Sicherheitsprüfung durch die FDA sind ein wichtiger Meilenstein für die Unternehmensstrategie, die auf unterschiedliche Pipelines setzt. Neben den Krebstherapien in Form von Impfstoffen wird AccuTOX zum Vorzeigeprojekt von Defence auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung werden. Defence bleibt seiner Verpflichtung zur Abdeckung von bisher unerfüllten klinischen Bedürfnissen und zur Verfolgung seines Ziels, zum weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Therapien zur Krebsbekämpfung zu werden, treu.

Über AccuTOX

AccuTOX ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Accum-Moleküls. Es wurde anfänglich entwickelt, um verschiedene zelluläre Prozesse zu beeinflussen, einschließlich des Aufbrechens von endosomalen Membranen zur Behinderung der intrazellulären Transportmechanismen. Außerdem löst es genotoxische Wirkungen aus, blockiert DNA-Reparaturmechanismen und leitet ferner den immunogenen Zelltod ein, wodurch das Immunsystem aktiviert wird. Der Einsatz von AccuTOX bei präklinischen Tiermodellen mit T-Zell-Lymphomen, Melanomen oder Brustkrebs unter der Leitung von Dr. Moutih Rafei, dem Chief Scientific Officer (CSO) von Defence, führte zu einer Einschränkung des Tumorwachstums, wobei 70% der behandelten Tiere vollständige Reaktionen aufwiesen.