LONDON/DUBAI (dpa-AFX) - Um eine drohende Abstimmungsniederlage im Parlament zu vermeiden, hat die britische Regierung den Chef ihrer Delegation bei der Weltklimakonferenz in deren heißer Abschlussphase abberufen. Klima-Staatssekretär Graham Stuart habe die COP28 in Dubai verlassen, um an der Abstimmung über den Gesetzentwurf zum Ruanda-Asylpakt am Dienstagabend teilzunehmen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf den Regierungssitz 10 Downing Street. Stuart werde aber anschließend zur Klimakonferenz zurückkehren, hieß es demnach.

Das Parlament in London begann am Dienstagnachmittag mit der Debatte zur zweiten Lesung eines von der Regierung eilig vorgelegten Gesetzentwurfs. Premierminister Rishi Sunak will mit dem Gesetz seinen vom obersten Gericht für rechtswidrig erklärten Asylpakt mit Ruanda retten. Doch ihm fehlt es an Rückhalt in seiner eigenen Partei.