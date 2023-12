Enghouse erweitert Videokonferenzlösungen

Markham, Ontario (ots/PRNewswire) - Partnerschaft mit Synergy SKY verbessert die

Nutzung von Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco und Vidyo



Enghouse Interactive , ein führender Anbieter von Kundenbetreuungslösungen, gab

heute eine strategische Technologiepartnerschaft mit Synergy SKY bekannt, einem

führenden Unternehmen im Bereich der Vereinfachung von Videokommunikation über

mehrere Plattformen.





Diese wichtige Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt zur Verbesserung derInteroperabilität und der Benutzerfreundlichkeit von Videokonferenzen. DerSchwerpunkt liegt dabei auf Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco und denEnghouse-eigenen Videoprodukten Vidyo, Qumu und Lifesize.Im Zuge der Zusammenarbeit wird die jüngste Akquisition von EnghouseInteractive, Lifesize, Synergy SKY CONNECT, eine führende Lösung für nahtloseVideokonferenzen, vollständig integrieren. Diese Einbindung erweitert undverbessert das Kundenerlebnis, indem sie die Unterstützung auf eine breitePalette von Videokonferenztechnologien ausdehnt.Die Raumsysteme von Enghouse Lifesize, die für ihre hochauflösendenVideokonferenzlösungen bekannt sind, werden erheblich von der intuitiven undbenutzerfreundlichen Konferenzumgebung von Synergy SKY CONNECT profitieren. DieZusammenarbeit entspricht dem Fokus von Enghouse Interactive, erstklassigeKommunikationslösungen anzubieten, die auf die sich entwickelnden Bedürfnissevon Unternehmen und ihren Kunden abgestimmt sind."Wir sind sehr glücklich über die Partnerschaft mit Synergy SKY", sagte VinceMifsud, Präsident von Enghouse. "Ihr innovativer Ansatz für Videokonferenzenpasst perfekt zu unserer Strategie, den Kunden die Wahl zu lassen, wenn es darumgeht, ihnen mit unserer Technologie ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zubieten. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen in ihre Büros inForm von Voll- oder Hybridmodellen zurückkehren, erfolgt dieser Schritt genauzur rechten Zeit und unterstreicht die Bedeutung von qualitativ hochwertigenVideokonferenzen und Zusammenarbeit in der globalen Geschäftslandschaft."Ståle Reitan, Geschäftsführer von Synergy SKY, fügte hinzu: "UnsereZusammenarbeit mit Enghouse Interactive ist ein wichtiger Meilenstein für uns.Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Videokonferenzen so einfach und effizientwie möglich zu gestalten. Der Zusammenschluss mit Enghouse Interactive, einemUnternehmen, das unsere Mission teilt, wird es uns ermöglichen, unserenKundenservice auf ein höheres Niveau zu bringen."Für weitere Informationen über die Partnerschaft sowie die integrierten Lösungenfinden Sie unter https://www.enghouseinteractive.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4046876-1&h=3145006867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4046876-1%26h%3D3050853595%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enghouseinteractive.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enghouseinteractive.com&a=https%3A%2F%2Fwww.enghouseinteractive.com) und https://www.synergysky.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4046876-1&h=3186131005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4046876-1%26h%3D2989960795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.synergysky.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.synergysky.com&a=https%3A%2F%2Fwww.synergysky.com) .Informationen zu Enghouse InteractiveEnghouse Interactive (EI), eine Tochtergesellschaft von Enghouse SystemsLimited, ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center-Software undVideotechnologie-Lösungen, der seiner Kundschaft und seinen Partnern denwertvollen Vorteil der Wahlfreiheit bietet. EI versetzt Unternehmen in die Lage,Contact Center von Kostenstellen in leistungsstarke Wachstumsmotorenumzuwandeln. EI vereinfacht komplexe Integrationen durch offene Standards unddie Unterstützung verschiedener Telefonie-Technologien, um eine nahtloseKundenerreichbarkeit über alle Vertriebskanäle und Standorte hinweg zugewährleisten.mailto:balvinder.sandhu@enghouse.comKontakt für Informationen:mailto:vw@synergysky.comKontakt:Balvinder Sandhubalvinder.sandhu@enghouse.comSynergy SKY überbrückt die Lücke zwischenVideokonferenzplattformen und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit vonPersonen an unterschiedlichen Standorten und mit verschiedenen Geräten. Alsunabhängiges Softwareentwicklungs- und Vertriebsunternehmen schafft Synergy SKYSynergien zwischen verschiedenen Meeting-Plattformen und vereinfacht ihreNutzung. Synergy SKY verbindet Ihre Videokonferenzräume mit Microsoft Teams,Zoom und Google Meetings. https://www.synergysky.com/Vemun Waksvikvw@synergysky.com View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-erweitert-videokonferenzlosungen-302011381.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128815/5670557OTS: Enghouse Systems Limited