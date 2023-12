Vereinbarung über ein gemeinsam entwickeltes Bergbaumodell

CleanTech Lithium PLC ("CleanTech Lithium" oder "CTL" oder das "Unternehmen") unterzeichnet eine beispiellose Allianz mit indigenen Gemeinschaften zur gemeinsamen Entwicklung nachhaltiger Lithiumprojekte in der Atacama-Region

Copiapó, 12. Dezember 2023: CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, und Vertreter der Colla-Gemeinden in der Hochandenregion Atacama, gaben eine bahnbrechende Vereinbarung für das erste gemeinsam entwickelte Bergbaumodell zur Lithiumgewinnung in Chile bekannt. Die Allianz, die sich aus frühen Konsultationen gebildet hat, wird sich zunächst auf die Entwicklung des Projekts Laguna Verde konzentrieren.

Die Ankündigung erfolgte während des Besuchs des Verwaltungsrats des Unternehmens in der Region durch Aldo Boitano, Chief Executive Officer von CTL, zusammen mit Ercilia Araya Altamirano, der Stammesältesten der Gemeinde Colla Pai-Ote, und Vertretern der Gemeinden Río Jorquera und Pastos Grandes.

Die Allianz wird sicherstellen, dass die vom Unternehmen in der Region durchgeführten Abbauverfahren den höchsten internationalen Standards entsprechen, einschließlich eines Prozesses der frühzeitigen Konsultation der Gemeinden, um deren direkte Beteiligung durch die Bereitstellung von Daten für die Umweltgrundlagen zu gewährleisten, die für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich sind. Mit dieser Vereinbarung werden die angestammten Siedlungen und die Nutzung des Landes für die Entwicklung einer auf den Grundsätzen der Nachhaltigkeit basierenden Lithiumindustrie anerkannt.

Bild 1: Präsentation der unterzeichneten Allianz zwischen CleanTech Lithium und den lokalen Gemeinden im CTL-Büro in Copiapó. Von links nach rechts: Marcela Sepúlveda, Community Relations Manager bei CTL, Steve Kesler, Executive Chairman bei CTL, Christian Milla aus der Gemeinde Pastos Grandes, Ercilia Araya Altamirano aus der Gemeinde Colla Pai-Ote, Aldo Boitano, CEO bei CTL, und Roberto Carlos Salinas aus der Gemeinde Río Jorquera

Highlights:

- CleanTech Lithium und die lokalen Gemeinden haben die erste Allianz in der Region gegründet, um ein Bergbauprojekt mitzugestalten, das als Grundlage für die ordnungsgemäße Entwicklung der fortschrittlichsten Lithiumprojekte des Unternehmens in der Atacama-Region dienen wird, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Laguna Verde liegt.