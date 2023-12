Action1 expandiert nach Europa und eröffnet ein Rechenzentrum in Deutschland

Ein in den USA ansässiger Patch-Management-Anbieter expandiert in wichtige EU-Regionen und eröffnet ein Rechenzentrum in Frankfurt, um die strikte Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten.

HOUSTON, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Action1 Corporation, Anbieter der führenden risikobasierten Patch-Management-Plattform für dezentrale Unternehmensnetzwerke, gab heute seine Expansion in den europäischen Markt bekannt. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines erheblichen Wachstums in Nordamerika im Zeitraum von 2022 bis 2023 gegenüber dem Vorjahr. Im Rahmen seiner Expansion hat Action1 ein Rechenzentrum in Deutschland, Frankfurt, eingerichtet.