Über 100 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Humanitäre Hilfe, Wirtschaft und Politik fordern die Freilassung der "armenischen Gefangenen"

Brussels (ots/PRNewswire) - Friedensnobelpreisträger, Wirtschaftskapitäne,

ehemalige Staatsoberhäupter und führende Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft

fordern gemeinsam die bedingungslose Freilassung der unrechtmäßig in

Aserbaidschan festgehaltenen Armenier



Die unterbliebene Freilassung der meisten prominenten Gefangenen zeigt, dass

Baku politische Vergeltung übt; im US-Kongress und im Europäischen Parlament

mehren sich die Rufe nach Sanktionen gegen das Alijew-Regime





In dem Brief, der unterzeichnet wurde von der ehemaligen Präsidentin MaryRobinson, dem ehemaligen Präsidenten Ernesto Zedillo, denFriedensnobelpreisträgern Leymah Gbowee und Oscar Arias, demVorstandsvorsitzenden der Elie Wiesel Foundation for Humanity, Elisha Wiesel,den Unternehmern Richard Branson und Marc Benioff, der Verlegerin ArianaHuffington und anderen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, wird die Sorge umdie inhaftierten führenden Persönlichkeiten aus Berg-Karabach, darunter derarmenische Philanthrop Ruben Vardanyan, deutlich.Friedensnobelpreisträger, Wirtschaftsführer, ehemalige Staatsoberhäupter undMenschenrechtsaktivisten gehören zu den mehr als 100 Persönlichkeiten aus allerWelt, die einen Brief unterzeichnet haben, in dem die sofortige undbedingungslose Freilassung der "armenischen Gefangenen" gefordert wird. Zu denGefangenen gehören acht armenische politische Gefangene, bei denen es sich umehemalige führende Regierungsvertreter von Berg-Karabach handelt, die nach demEinmarsch und der Besetzung der Region durch Aserbaidschan im Septemberrechtswidrig festgenommen wurden. Mehr als ein Dutzend weitererKriegsgefangener, die während des Konflikts festgenommen wurden, befinden sichnach wie vor in Haft.Der kollektive Appell spiegelt die wachsende Besorgnis über die Haftbedingungenund die Behandlung der inhaftierten Personen wider, zu denen auch der prominentearmenische Geschäftsmann und Philanthrop Ruben Vardanyan gehört. Ihre Verhaftungfolgt auf eine Kampagne ethnischer Säuberungen durch die aserbaidschanischenStreitkräfte. Die Freilassung von 32 armenischen Kriegsgefangenen am 7. Dezemberist zwar ein begrüßenswerter erster Schritt, doch müssen auch alle anderenfreigelassen werden. Die Tatsache, dass Baku die übrigen 8 politischenGefangenen nicht freilässt, ruft tiefe Besorgnis über die Beweggründe desAlijew-Regimes für ihre fortdauernde Inhaftierung hervor."Die Menschenrechtsverletzungen, die im Zuge des Konflikts um Berg-Karabachbegangen wurden, erfordern dringend Aufmerksamkeit und Maßnahmen", so Noubar