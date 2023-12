Die Oracle-Aktie verlor im außerbörslichen Handel deutlich an Wert, nachdem das Unternehmen ein langsames Wachstum im Cloud-Geschäft bekannt gab. Der Aktienkurs fiel um 7,6 Prozent auf 106,39 US-Dollar, was auch andere Branchentitel wie SAP beeinflusste. Trotz eines bisherigen Jahresanstiegs von 40 Prozent, angetrieben durch das Wachstum im Cloud-Computing-Geschäft, belastet die Integration des 2022 für 28 Milliarden US-Dollar erworbenen Unternehmens Cerner das Gesamtwachstum von Oracle. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres verzeichnete Oracle einen Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, jedoch unter den Erwartungen der Wall Street lag. Der Cloud-Umsatz betrug insgesamt 4,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 25 Prozent, jedoch langsamer als im vorherigen Quartal. Oracle-Gründer Larry Ellison erwähnte eine hohe Nachfrage nach Rechenleistung von Grok, einem KI-Chatbot von Elon Musk.