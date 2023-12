Adcore lanciert Feeditor Plus+ Anwendung für E-Commerce-Unternehmen

TORONTO, ON / 12. Dezember 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings, stellt heute seine neueste Marketing-Cloud-Anwendung, Feeditor Plus+, vor. Dieses neue Tool ist darauf zugeschnitten, Unternehmen mit großen Beständen und beträchtlichen Werbebudgets zu unterstützen und ihre digitalen Werbemaßnahmen zu rationalisieren.