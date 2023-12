Der neue Roadster aus der Werkstatt des slowakischen PATAK MOTORS geht mit Elektro- und Benzinantrieb in die Welt

BRATISLAVA, Slovakia, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das einzigartige Rodster-Fahrzeug zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und perfekte Fahreigenschaften aus. Es wiegt nur 450 kg und ist als Version mit 15-kW-Verbrennungsmotor im Heck oder als Elektroauto mit Batterien unter dem Boden erhältlich. Das Aufladen erfolgt an der klassischen 230-V-Steckdose und über eine Ladestation. An einer klassischen 230-V-Steckdose sind die Akkus je nach Reichweitenvariante (100 bis 250 km) in 4 bis 9 Stunden vollständig aufgeladen . Es wird mit oder ohne Faltdach erhältlich sein. Der Preis beginnt bei 16.900 Euro, die Produktion in der Slowakei startet im ersten Halbjahr 2024, mit den Prototypen kann man bereits herumfahren. Das Fahrzeug ist ab dem 16. Lebensjahr fahrbereit und kann auch auf Parkplätzen für Motorräder abgestellt werden. Die ersten 300 Stück werden mit einer eindeutigen numerischen Bezeichnung produziert.