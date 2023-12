Verbände warnen vor Kürzungen bei Sozial- und Klimaausgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Umwelt- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften haben mit Blick auf die Verhandlungen über den Haushalt 2024 vor Kürzungen bei Sozial- und Klimaausgaben gewarnt. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden gemeinsamen Appell heißt es, die Schuldenbremse müsse auch für das Jahr 2024 ausgesetzt werden, um zugesicherte Investitionen in Förderprogramme für Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Transformation zur Klimaneutralität und soziale Daseinsvorsorge nicht zu gefährden.

"Wir erleben, dass die Armut in Deutschland in den letzten Jahren stark zugenommen hat", hieß es. "Auch die Mittelschicht verspürt eine enorme Unsicherheit und einen hohen finanziellen und persönlichen Druck infolge der Inflation, steigender Preise und Mieten." Es wäre verantwortungslos, die haushaltspolitische Notlage auf dem Rücken derjenigen auszutragen, die unter den Folgen der Krisen der vergangenen Jahre besonders gelitten hätten.