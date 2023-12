Nordseefischer dürfen 2024 mehr Fisch an Land bringen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gute Nachrichten für Nordseefischer: Sie dürfen im kommenden Jahr deutlich mehr Fische fangen als 2023. Vor allem beim Hering kam ein deutliches Plus von 30 Prozent dazu, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Dienstag nach Verhandlungen mit den anderen EU-Staaten in Brüssel mitteilte. Insgesamt dürfen demnach rund 48 500 Tonnen des Bestandes an Land gebracht werden. Auch bei Seelachs, Kabeljau, Schellfisch und Scholle gibt es ein Plus. Mit Fangmengen zwischen gut 2200 und knapp 6000 Tonnen ist die Menge aber bei allen diesen Fischbeständen deutlich geringer als beim Hering.

Hintergrund der Beschränkungen ist, dass viele Bestände in einem schlechten Zustand sind. Überfischung, Klimawandel und andere Faktoren setzen den Tieren zu.