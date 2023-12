Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - IT-Fachkräfte sind gefragt und werden folglich gut bezahlt - dochgerade ausländische Spezialisten stoßen immer wieder auf Herausforderungenhinsichtlich ihrer finanziellen Ziele. Zu komplex sind die Wechselwirkungenzwischen Investments, Immobilien, Steuern und Versicherungen. Umso wichtiger istes, einen qualifizierten Berater an seiner Seite zu haben. Ein solcher ist auchDariusch Hosseini. Mit Proper API betreibt er ein Beratungsunternehmen, dasausländische IT-Fachkräfte beim Vermögensaufbau unterstützt. Wir haben uns beiihm erkundigt, wie das Ganze funktioniert.Wer als IT-Spezialist nach Deutschland kommt, hat es nicht leicht, sein Leben soeinzurichten, dass sich die Arbeit auch wirklich lohnt: Das Steuersystem istkompliziert, der Immobilienerwerb gesetzlich streng geregelt und wer weiß, wasbei Investitionen in ETFs oder Aktien zu beachten ist. Im Grunde beginnt dasalles bereits bei der Frage nach den richtigen Versicherungen. "Die gesamteMaterie ist schon für Menschen, die hier geboren wurden, schwer zu verstehen",sagt Dariusch Hosseini, Geschäftsführer von Proper API. "AusländischenFachkräften verursacht es natürlich noch größere Probleme, weil sie es mit einerungewohnten Sprache und ganz anderen Rahmenbedingungen zu tun haben. Dazu kommt,dass sie einer anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen und in der Regel mehr als 40Stunden in der Woche arbeiten. Somit fehlt ihnen die Zeit, sich eingehend mitdiesen Dingen zu beschäftigen. Dem Zufall sollte man seine finanzielle Situationdennoch nicht überlassen.""Was die IT-Spezialisten brauchen, ist eine solide Beratung, die sie über dieWechselwirkungen zwischen Steuern, Versicherungen und Investitionen aufklärt undihnen eine klare Strategie zum Vermögensaufbau zeigt", fährt der Unternehmerfort. "Im Idealfall findet diese Beratung auf Englisch statt." Dariusch Hosseiniist seit elf Jahren im Bereich Finanzen, Immobilien und Versicherungen tätig.Mit dem Experten-Team von Proper API bietet er ausländischen IT-Fachkräften eineganzheitliche Beratung zu Themen wie Steueroptimierung, Immobilienerwerb,Investitionen und Versicherungen. Mehr als 8.000 Kunden hat Proper API bereitsauf dem Weg zu ihren finanziellen Zielen begleitet.So läuft die Beratung bei Proper API abDie Zusammenarbeit mit dem Team von Proper API startet immer mit einemkostenfreien Vorgespräch. In diesem geht es darum, die aktuelle Situation derKunden zu analysieren und potenzielle Ziele auszumachen. "Die Schwerpunktesetzen die Kunden hierbei natürlich selbst - sie entscheiden also frei, ob wiruns auf Versicherungen, die Altersvorsorge, Immobilien oder Steueroptimierung