Mit Mehrweg-Transport- und Lagergestellen von ELOORAC zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen (FOTO)

Rietberg (ots) - Transporte sperriger Waren stellen Unternehmen zunehmend vorHerausforderung, eine besondere Hürde besteht im Rücktransport derTransportgestelle. Carsten Böttcher ist Geschäftsführer und Gründer der ELOORACGmbH & Co. KG, mit der er Unternehmen durch ihre revolutionärenTransportgestelle zu mehr Nachhaltigkeit führt. Der einmalige Gebrauchherkömmlicher Gestelle führt zu einer enormen Ressourcenverschwendung, denn proTag müssen Tausende von Einweg-Transportgestellen nach der Benutzung umständlichentsorgt werden. Hier erfahren Sie, wie die Mehrweg-Transportgestelle derneuesten Generation von Eloorac als nachhaltige Alternative das Transport- undLagerwesen revolutionieren.Beim Klimawandel tragen wir alle Verantwortung: Als Privatperson stehen einemverschiedene Möglichkeiten offen, von der korrekten Mülltrennung bis hin zumplastikfreien Einkaufen, um die Umwelt zu schützen und Abfall zu reduzieren.Doch wie gestaltet sich dieser Prozess bei Unternehmen, die erhebliche Mengenunterschiedlichster Ressourcen verbrauchen? Viele Unternehmen integrierenNachhaltigkeit aktiv in ihre Unternehmensphilosophie und setzen sich verstärktfür umweltfreundliche Praktiken ein. Trotzdem bestehen nach wie vorHerausforderungen in Bezug auf nachhaltige Lösungen, häufig bedingt durch einenMangel an umweltfreundlichen Alternativen. Dies resultiert oft nicht aus einemfehlenden Willen zur Nachhaltigkeit, sondern aus einem Defizit an verfügbarenOptionen und dem Wissen darum, dass es solche Alternativen überhaupt gibt."Einige Unternehmen sind in ihren langjährig etablierten Strukturen undArbeitsabläufen festgefahren, wodurch oft unbemerkt bleibt, wie viele Ressourcenim alltäglichen Betrieb vergeudet werden. Insbesondere bei umfangreichenTransportgestellen kann der Bedarf an Rohstoffen erheblich sein, etwa wenn fürden Transport einer einzelnen Glasscheibe ein halber bis ganzer Baum, je nachGröße des Baumes, verarbeitet wird. Diese Praxis ist nicht nur ökologischbedenklich, sondern auch mit hohen Kosten für den Rücktransport und dieEntsorgung verbunden", warnt Carsten Böttcher, Geschäftsführer der ELOORAC GmbH& Co. KG."Metallgestelle stellen ebenfalls keine zufriedenstellende Alternative dar, dasie aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe unpraktisch sind und eineAbhängigkeit von LKW-Fahrern besteht, die oft nicht leicht zu finden sind", fügtder Experte hinzu. Ein zusätzliches nicht zu unterschätzendes Problem sind dieum 83 Prozent gestiegenen Mautgebühren. Eine nachhaltige Alternative bieten dieEloorac Transportgestelle: Diese sind wie eine Art "Lego"-System ausnachwachsendem Holz , das Unternehmen ermöglicht, vielseitige Transportgestelle