DUBLIN/TOULOUSE/SEATTLE (dpa-AFX) - Der Flugzeugfinanzierer Avolon hat bei den Herstellern Airbus und Boeing 140 weitere Mittelstreckenjets geordert. Der Löwenanteil der Bestellungen entfällt mit 100 Maschinen vom Typ A321neo auf den europäischen Airbus-Konzern, wie der Hersteller und Avolon am Dienstag mitteilten. Der US-Konzern Boeing soll 40 Exemplare seines kleineren Konkurrenzmodells 737 Max 8 liefern, wie er und Avolon bekannt gaben.

Die A321neo ist die Langversion der Modellfamilie A320neo. Mit mehr als 5600 bestellten Exemplaren ist sie inzwischen stärker gefragt als die Standardversion. Allein Avolon hat laut Airbus nun insgesamt 190 Maschinen des Typs in Auftrag gegeben und damit 292 Maschinen aus der gesamten Modellfamilie. An Boeings Mittelstreckenjets ist der irische Flugzeugfinanzierer nicht ganz so stark interessiert: Mit der jüngsten Bestellung wachse Avolons 737-Max-Flotte auf mehr als 110 Maschinen, berichtete der Hersteller./stw/lew/men