In unserer letzten Kommentierung am 23. November zur Aktie des US-amerikanischen Bergbaukonzerns Freeport-McMoRan hieß es unter anderem „[…] Die Aktie selbst bewegt sich seit geraumer Zeit zwischen der oberen Begrenzung bei 45+ US-Dollar und der unteren Begrenzung bei 33 US-Dollar seitwärts. Ende Oktober / Anfang November stand die Unterseite der Range im Fokus und stark unter Druck. Nur mit Mühe gelang es der Aktie, die eminent wichtige Zone erfolgreich zu verteidigen und so eine weitere Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf der Unterseite zu verhindern. Zuletzt war zwar eine leichte Erholung in der Aktie zu beobachten, doch so wirklich zwingend war das Ganze bislang noch nicht. Erste Entlastung würde die Rückkehr über die 38 US-Dollar mit sich bringen. Kurzum. Übergeordnet dominiert eine breit angelegte Spanne das Handelsgeschehen. Kurzfristig muss es für Freeport-McMoRan darum gehen, zu verhindern, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Anders ausgedrückt: Ausflüge unter die 33 US-Dollar sollten tunlichst vermieden werden.“

In der Folgezeit entbrannte zunächst ein zähes Ringen um den Widerstandsbereich von 38 US-Dollar. Das Ganze mündete schließlich in einem Ausbruchsversuch der Aktie in Richtung 40 US-Dollar. Das Momentum hielt jedoch nicht sonderlich lang an. Der Vorstoß wurde rasch wieder eingefangen. Anders ausgedrückt: Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten eine Ausdehnung der Bewegung auf der Oberseite.

Nach einem knackigen Rücksetzer in Richtung 36 US-Dollar nimmt Freeport-McMoRan nun erneut die 38 US-Dollar ins Visier.

Kurzum. Ein erster Versuch, entscheidend über die 38 US-Dollar vorzustoßen, scheiterte. Nach einer kleinen Marktbereinigung, die Freeport-McMoRan noch einmal auf 36 US-Dollar führte, richtet sich der Fokus nun erneut auf den Bereich von 38 US-Dollar.