Hilco Global, eine weltweit führende diversifizierte Finanzdienstleistungsholding, ernennt Neil Aaronson und Henry Foster zu Co-Präsidenten.

Die neuen Co-Präsidenten Neil Aaronson und Henry Foster sind beide langjährige Führungskräfte innerhalb des globalen, diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmens. Beide haben dazu beigetragen, sehr große und wachsende Hilco-Geschäftseinheiten erfolgreich aufzubauen und waren als Geschäftsführer bei Hilco Real Estate bzw. Hilco Capital tätig. In ihrer neuen Rolle als Co-Präsidenten werden die beiden direkt an Jeffrey Hecktman, Gründer und Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Hilco Global, berichten.

In seiner Ankündigung sagte Hecktman: „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Übertragung wichtiger globaler Managementaufgaben an eine neue Generation von Führungskräften, die uns dabei helfen werden, unsere Finanzdienstleistungsplattform auf neue und aufregende Weise weiter auszubauen und zu erweitern." Hecktman betonte, dass sowohl Aaronson als auch Foster weiterhin in ihren derzeitigen Funktionen als Geschäftsführer von Hilco Real Estate und Hilco Capital tätig sein werden, während sie zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben die Aufgaben eines Co-Präsidenten übernehmen. Hecktman fügte hinzu: „Sowohl Neil als auch Henry stehen stellvertretend für die Vielzahl außergewöhnlicher Talente und Führungspersönlichkeiten, die Hilco in den letzten 37 Jahren für die Leitung jeder unserer mehr als 20 Hilco-Betriebseinheiten gewinnen und befähigen konnte."

John Chen, der in den letzten sieben Jahren als Präsident und COO tätig war, wird seine derzeitigen Aufgaben als Generaldirektor weiterführen und stellvertretender Vorsitzender der Holdinggesellschaft werden. Hecktman sagte: „John wird sich auf die Verwaltung unserer wachsenden betrieblichen Anforderungen konzentrieren, da wir unsere auf ganzheitliche Lösungen ausgerichtete Plattform erweitert haben und auf über 800 Mitarbeiter weltweit angewachsen sind."

Das Unternehmen gab an, dass Herr Aaronson sich auf das Hilco-Geschäft konzentrieren wird, das derzeit in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Südamerika betrieben wird bzw. betrieben werden soll. Und Herr Foster wird sich auf das Hilco-Geschäft konzentrieren, das in Europa, Kanada und Australien betrieben wird oder betrieben werden soll.