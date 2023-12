Musim Mas führte Schulungsprogramm für Kleinbäuerinnen ein

SINGAPUR, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Musim Mas Group gab heute den Abschluss der ersten Phase ihres Kleinbäuerinnen-Programms bekannt, das selbständigen Kleinbäuerinnen lebenswichtige Fähigkeiten vermittelte. Das von akademischen Schulungsleitern von der University of North Sumatra (USU) entwickelte Programm bot mehr als 500 Kleinbäuerinnen und Ehefrauen von Kleinbauern aus allen drei Regierungsbezirken der Region Riau in Indonesien eine Schulung zu den Themen Gesundheit und Ernährung. Musim Mas hat die Schulung zwischen März und Oktober 2023 in kurzen Abschnitten durchgeführt, jeder Abschnitt dauerte sechs Wochen. Es ist das Ziel der Gruppe, das Programm im Jahr 2024 um die Themen finanzielle Bildung und Unternehmertum für Kleinstbetriebe zu erweitern. Die Gruppe ist in der nächsten Phase des Programms auch offen für Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Musim Mas betreibt das umfangreichste Schulungsprogramm für selbstständige Kleinbauern in Indonesien. Seit 2015 hat die Gruppe mehr als 42.900 selbstständige Kleinbauern unter anderem in den Bereichen Agronomie, nachhaltige Produktion und Verwaltung geschult. 2020 hat Musim Mas das Programm um einen Teilbereich für Dorferweiterungsbeauftragte (Village Extension Officers, VEOs) erweitert. Musim Mas machte die Erfahrung, dass viele Kleinbauern in ländlichen Gegenden Indonesiens keine ausreichenden Kenntnisse über Gesundheitsvorsorge und gute Ernährung besaßen. Dies veranlasste die Gruppe, in ihr Programm mehr lebenswichtige Fähigkeiten zu integrieren. Die Mitarbeiter der Gruppe fanden auch heraus, dass in den ländlichen Gegenden Indonesien üblicherweise die Frauen verantwortlich für Ernährung und Finanzen waren. Daher richtet sich dieser neue Aspekt des Programms an Frauen.

Gemäß den Daten des indonesischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2018 leiden 10% der Indonesier an Diabetes und über 34% an Bluthochdruck. Nach einer ersten Einschätzung der Schulungsleiter wussten die meisten Teilnehmer nicht, was unter einer ausgewogenen Ernährung zu verstehen war und hatten noch nie an Programmen zur Gesundheitsvorsorge teilgenommen, obwohl die meisten Zugang dazu hatten. Musim Mas führte die Schulung in Form von drei Modulen durch, die die Bereiche Familiengesundheit, Ernährung, Gesundheit von Kleinkindern und persönliche Hygiene umfassten. Reich bebilderte Broschüren wurden entwickelt, die das Verstehen erleichterten. Die Gruppe führte die Schulung in Form von interaktiven, praktischen Klassen mit Postern, Spielen und Diskussionen durch. Danach gab es eine Einschätzung der Teilnehmer. Sie erhielten eine Beratung über einen sechswöchigen Gesundheits- und Ernährungsplan mit einer nachfolgenden Überprüfung, um die Teilnehmer zu einer dauerhaften Verhaltensänderung zu ermuntern. Die Teilnehmer berichteten über verbesserte Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckwerte.