Berlin/Düsseldorf (ots) - Die internationale Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing

(https://www.taylorwessing.com/de/) und die Strategie- und Technologieberatung

PLAN D (https://www.plan-d.com/de) bündeln ab sofort ihre Expertise und bieten

eine gemeinsame Beratungsleistung zur Umsetzung der KI-Verordnung der EU (AI

Act) an. Mit der Kombination von juristischer und technologischer Beratung

verhelfen sie Unternehmen mit dem " AI Act Audit

(https://www.taylorwessing.com/de/campaigns/de/ai-act-audit-kooperation-plan-d)

", ihre KI-Projekte gemäß den neuen Vorschriften auf- und umzubauen. Dieses

einzigartige Beratungsprodukt schließt die Lücke zwischen juristischen

Regularien und der technischen Umsetzung.



Vollumfängliche Beratung zum AI Act





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der " AI Act Audit(https://www.plan-d.com/de/leistungen/ki-einstiegsformate/ai-act-audit) "besteht aus einem Zwei-Phasen-Prozess. In der ersten Phase werden die Chancenund Risiken der KI-Regulierung beleuchtet sowie relevantes Wissen aufgebaut. ImVordergrund stehen die juristischen Hintergründe und die technologischenKonsequenzen der KI-Verordnung. In der zweiten Phase erfolgt eine detailliertePrüfung eines KI-Anwendungsfalls hinsichtlich der geltenden Vorschriften, derverwendeten Technologien und der zugrunde liegenden Daten, um rechtliche undtechnische To-dos zu identifizieren. Ein umfassender Bericht und einMaßnahmenplan unterstützen Unternehmen bei der Anpassung an die neueRegulierung.Sebastian Bluhm (https://www.plan-d.com/de/ueber-uns) , Gründer und ManagingPartner bei PLAN D, erläutert: "In unseren Gesprächen mit Kundinnen und Kundenstoßen wir immer wieder auf große Unsicherheit über die Auswirkungen derRegulierung auf ihre KI-Anwendungen. Ich freue mich, dass wir Unternehmen nuneine gebündelte Expertise anbieten können, die nicht nur die Einhaltung derEU-Regularien unterstützt, sondern auch ihre Innovation und Wettbewerbsfähigkeitfördert. Wer sich jetzt richtig aufstellt, macht sein Unternehmen fit für dieÄra der verantwortungsvollen KI.""Das Thema 'Künstliche Intelligenz' allein ist bereits eine großeHerausforderung für Unternehmen: Was bedeutet der aktuelle Wandel, wie betriffter mein Unternehmen, wie kann ich mir KI bestmöglich zunutze machen? Hier nochden regulatorischen Rahmen einzubeziehen, ist eine Herkulesaufgabe. Mit unseremgebündelten Beratungsansatz setzen wir an beiden Punkten unmittelbar an undvereinen das Beste aus beiden Welten. Das schafft Orientierung und Vertrauen undstellt Unternehmen zukunftssicher auf.", betont Fritz-Ulli Pieper (https://www.taylorwessing.com/de/people/germany/dusseldorf/fritzulli-pieper-llm) , Salary