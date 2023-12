Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - Auch wenn viele Deutsche sich inzwischen an Aktien undInvestmentfonds heranwagen: Der Nachholbedarf von Kapitalmarktinvestmentsgegenüber Sparbuch oder Festgeld bleibt hoch. So fließen in diesem Jahr erneutRekordsummen in die Sparanlagen - schließlich locken die in den letzten 18Monaten deutlich gestiegenen Zinsen. "Allerdings ist es gerade für dielangfristige Anlage wichtig, auf die Kraft des Kapitalmarkts zu setzen, umreales Kapitalwachstum zu ermöglichen - auch wenn aktuell das Tagesgeld umsoverlockender ist", betont Matthias Schulz , Managing Director bei J.P. MorganAsset Management.Die Gründe, warum zahlreiche Deutsche sich nicht so richtig an Aktien, Fonds,ETFs & Co. herantrauen, sind zahlreich. Wie das "Finanzbarometer 2023", einerepräsentative Befragung von 2.000 Frauen und Männern in Deutschland durch J.P.Morgan Asset Management, zeigt, beruhen die meisten auf fehlendem Finanzwissen.Dazu passt, dass die Mehrheit der Deutschen ihr Finanzwissen höchstens als"befriedigend" einschätzt. Um die finanzielle Bildung in Deutschland zuverbessern, sehen die Deutschen vor allem die Schule, aber auch Eltern in derPflicht. Aber auch das Prinzip "Learning by doing" wird als erfolgversprechendangesehen. "Es ist wichtig, schon frühzeitig ein Verständnis von Finanzen zuentwickeln. Schule und Eltern spielen dabei eine zentrale Rolle. Doch es istauch sinnvoll, bereits in jungen Jahren erste eigene praktische Erfahrungen zusammeln", erklärt Matthias Schulz. "Schon mit geringen Eurobeträgen können jungeMenschen die positive Erfahrung machen, dass ein Investment etwa in einenAktienfonds langfristig mehr einbringen kann als Geld auf dem Sparbuch. Wer diesfrühzeitig selbst erfährt, wird auch später offener sein, sich am Kapitalmarktzu engagieren", ergänzt der Experte.Fehlendes Wissen führt zu ÄngstenAls Hauptgrund, nicht zu investieren, sieht ein Viertel der Deutschen dasfehlende Verständnis für das Thema an. Es folgen mit jeweils 24 Prozent dieAngst vor Schwankungen und damit verbundenen möglichen Verlusten, aber auch einefehlende Beratung. Aus Sicht von Matthias Schulz lassen sich diese Argumentegegen das Investieren jedoch leicht entkräften. "Fehlendes Verständnis und auchAngst vor Schwankungen sind Aspekte, bei denen es um Wissen und Erfahrungengeht. Leider wird die Komplexität der Geldanlage häufig überschätzt. Werbeispielsweise mit einem Sparplan erste Erfahrungen sammelt und dabei selbsterfährt, dass Schwankungen auf längere Sicht kaum ins Gewicht fallen, verliertrecht schnell die Angst davor", sagt Schulz. Auch die fehlende Beratung lässtsich relativ einfach angehen: "Es gibt heute viele unterschiedliche Modelle von