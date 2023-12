Cyberbit wird von unabhängigem Forschungsunternehmen als führend im Bereich Cybersecurity Skills und Trainingsplattformen bezeichnet

BOSTON, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Cyberbit, Anbieter der weltweit führenden Plattform für die Entwicklung von Cybersecurity-Fähigkeiten und -Vorbereitung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Studie "The Forrester WaveTM " als führend eingestuft wurde: Cybersecurity Skills and Training Platforms, Q4 2023" ausgezeichnet wurde. Forrester bewertete neun Anbieter für ihr aktuelles Angebot, ihre Strategie und ihre Marktpräsenz, wobei Cyberbit in den Kategorien aktuelles Angebot und Strategie die höchste Punktzahl vor allen anderen Anbietern erreichte. Forrester bewertete die Anbieter anhand von 21 Kriterien für die Bewertung von Cybersecurity Skill and Training (CS&T) Plattformen. Forrester gab Cyberbit in 17 der 21 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl und erklärte, dass "Unternehmen, die ihre Teams auf aktuelle und neu auftretende Bedrohungen vorbereiten und die Bereitschaft für Zwischenfälle stärken wollen, Cyberbit unbedingt in Betracht ziehen sollten." Dieser Bericht kommt zu einer Zeit, in der die Qualifikationslücke im Bereich der Cybersicherheit ein Rekordhoch erreicht hat. Laut www.cyberseek.org gibt es allein in den USA über 570.000 offene Stellen im Bereich Cybersicherheit. Unternehmen haben Schwierigkeiten, Fachkräfte für Cybersicherheit einzustellen, zu halten und weiterzubilden. Darüber hinaus stehen sie vor der Herausforderung, ihre Teams mit den täglich neu auftretenden Bedrohungen auf dem Laufenden zu halten, das Überangebot an Sicherheitstools zu beherrschen und die neuen Komplexitäten der Verteidigung von Cloud-Infrastrukturen zu bewältigen. Dies erfordert eine radikale Änderung des Ansatzes für die Entwicklung von Cybersecurity-Fähigkeiten: von traditionellen Kursen und Schulungen am Arbeitsplatz bis hin zu einer praktischen Erfahrung, die reale Szenarien nachstellt und dem Gehirntraining beiträgt, das für Cyber-Defense-Teams unerlässlich ist, um auf die heutigen Herausforderungen vorbereitet zu sein. Cyberbit hat die marktführende Plattform für die Entwicklung von Cybersicherheitsfähigkeiten und -schulungen entwickelt, die Live-Firewallübungen liefert, die reale Angriffe genau simulieren, innerhalb von Minuten virtuelle Cyberbereiche aufbaut und mehrere Sicherheitsattacken emuliert, darunter die von Microsoft, Amazon, Palo Alto Networks, Splunk, Crowdstrike und anderen. Der hyperrealistische Ansatz von Cyberbit steigert nachweislich die Leistung und die Bereitschaft von Informationssicherheitsteams. Eine Effektive Cybersecurity-Ausbildung geht deutlich über den Inhalt eines Lehrbuches bzw. einer Zertifizierung hinaus und überschreitet die traditionellen Grenzen. Sie hängt von der Erfahrung der praktischen Arbeit mit der Tastatur ab, sei es, dass man einem realen Gegner gegenübersteht oder sich durch die Feinheiten einer simulierten Bedrohungslandschaft bewegt. Jede Stunde, die in der Simulation verbracht wird, ist eine bewusste Investition in Fachwissen, eine beschleunigte Reise zur Beherrschung wichtiger Fähigkeiten", sagte Caleb Barlow, CEO, Cyberbit. Die Anerkennung von Forrester unterstreicht für uns die zentrale Rolle unserer Plattform - es geht nicht nur um das Lernen, sondern um die Beherrschung einer Fähigkeit durch permanentes Üben.

Seite 2 ► Seite 1 von 2