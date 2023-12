BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Der steigende Preis für E-Autos bremst nach Einschätzung des Branchenexperten Stefan Bratzel den Umstieg auf die Elektromobilität. "Während sich die Reichweite und Ladeleistung von Elektromodellen relativ gut entwickeln, krankt der Markthochlauf der Elektromobilität wesentlich an wettbewerbsfähigen Anschaffungspreisen im Vergleich zu Verbrennern", sagte der Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach am Dienstag.

Der nach Neuzulassungen gewichtete Durchschnittspreis für einen Stromer ist laut CAM im Vergleich zum Vorjahr um gut 4000 Euro auf 52 700 Euro gestiegen. Sonderausstattung und Förderungen wurden dabei nicht mitgerechnet. Der Anstieg betreffe fast alle Fahrzeugsegmente. Der Preis für einen VW ID.3 zum Beispiel sei in der Basisversion von 38 060 auf 39 995 Euro gestiegen, in der teuersten Ausstattungslinie von 43 720 auf 47 595 Euro. Auch mit Förderprämie sei er "deutlich teurer als ein vergleichbarer VW Golf, dessen Startpreis bei 29 275 Euro liegt".