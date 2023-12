DeFi Technologies Tochtergesellschaft Valour Inc. erreicht 421 Mio. CAD AUM, Rekordtagesumsatz von 13,6 Mio. CAD, Gewinner der XENIX Awards

Beeindruckende finanzielle Meilensteine: Valour Inc. erreichte 2023 mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 421 Mio. CAD einen außergewöhnlichen Meilenstein, der sein robustes Wachstum und das Vertrauen der Anleger in sein Angebot unter Beweis stellt.





Valour Inc. erreichte 2023 mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 421 Mio. CAD einen außergewöhnlichen Meilenstein, der sein robustes Wachstum und das Vertrauen der Anleger in sein Angebot unter Beweis stellt. Bedeutender Tagesumsatz erreicht: Das Unternehmen erzielte am 8. Dezember einen beachtlichen Tagesumsatz von über 13,6 Mio. CAD in Zertifikaten und ABS, was seine starke Marktpräsenz und das Engagement der Anleger unterstreicht.





Das Unternehmen erzielte am 8. Dezember einen beachtlichen Tagesumsatz von über 13,6 Mio. CAD in Zertifikaten und ABS, was seine starke Marktpräsenz und das Engagement der Anleger unterstreicht. Preisgekrönte Innovation und Nachhaltigkeit: Mit der Auszeichnung als „Innovativstes Bitcoin-Tracker-ETP mit CO2-Kompensation" bei den XENIX ETF AWARDS Deutschland 2024 festigt Valour Inc. seine Position als führender Anbieter von innovativen und umweltfreundlichen Exchange Traded Products (ETPs) auf digitale Assets.

TORONTO, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi"), leistet, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, bei den XENIX ETF AWARDS Deutschland 2024 ausgezeichnet wurde. Die renommierte Veranstaltung an der Börse München zeichnete Valour für das „Innovativste Bitcoin Tracker ETP mit CO2-Kompensation" aus, eine bedeutende Auszeichnung, die das Engagement des Unternehmens für innovative und nachhaltige Finanzlösungen unterstreicht.

Die XENIX ETF AWARDS Deutschland 2024, veranstaltet von XENIX, einem Anbieter von qualitativen ETF-Ratings, würdigten die Leistungen von Pionieren der ETF-Branche. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch andere namhafte Unternehmen der Branche geehrt, darunter Xtrackers, Vanguard, Deka Investment, iShares, Amundi, Invesco EMEA und Legal & General Investment Management (LGIM).

Dieser Erfolg ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Valour, der ein außergewöhnliches Geschäftsjahr unterstreicht und Valour als führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs) im Bereich der digitalen Vermögenswerte etabliert. Die Auszeichnung ist ein Beweis für Valours unermüdliches Streben nach bahnbrechenden Finanzprodukten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Anleger entsprechen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten.