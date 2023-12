Fraports Abschied von russischem Airport - Land wartet auf Details

WIESBADEN/ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Nach dem Rauswurf des Anteilseigners Fraport am Flughafen Pulkowo in St. Petersburg wartet Hessen auf nähere Informationen aus Russland. Die Landesregierung in Wiesbaden habe vorerst nur aus den Medien von dieser Umstrukturierung erfahren, sagte Finanzstaatssekretär Martin Worms (parteilos) am Dienstag im Haushaltsausschuss des Landtags. Insgesamt sei dem internationalen Unternehmen Fraport mit Sitz in Frankfurt damit vorläufig nicht geschadet worden, auch nicht dessen Aktienkurs. Unter dem Strich habe Fraport im Laufe der Jahre eine geringe positive Rendite in St. Petersburg verbucht.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte eine neue Betreiberstruktur des Airports Pulkowo angeordnet und Fraport somit aus dem Geschäft gedrängt. Das Unternehmen hatte 25 Prozent der bisherigen Betreibergesellschaft in St. Petersburg gehalten.