Das Bottom-up-Kursziel für den S&P 500 Index liegt bei 5.068,41 Punkten, was einem Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs entspricht. Der Energiesektor wird mit einem prognostizierten Anstieg von 26,1 Prozent als führend erwartet, während der Immobiliensektor den kleinsten Zuwachs von 5,3 Prozent aufweist. Historisch gesehen haben Branchenanalysten den Schlusskurs des S&P 500 in den letzten 20 Jahren durchschnittlich um 7,2 Prozent überschätzt. Unter Berücksichtigung dieser Überschätzung würde der erwartete Schlusskurs des S&P 500 für 2024 bei 4.705,21 Punkten liegen, was einem Anstieg von 2,6 Prozent entspricht.