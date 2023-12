Skoda erobert 2023 Platz fünf des Markenrankings und stellt aktuell das meistzugelassene Elektroauto (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda legt bei den Neuzulassungen in Deutschland um mehr

als 17 Prozent zu und erzielt mit 5,9 Prozent einen der höchsten Marktanteile

der Unternehmensgeschichte



> Auf Platz fünf des Markenrankings in Deutschland vorgerückt ist Skoda im 15.

Jahr in Folge die stärkste Importmarke





> Batterieelektrischer Skoda Enyaq im Oktober und November das am häufigsten neuzugelassene Elektroauto in Deutschland> 2024 erscheinen sechs Modellneuheiten, mit denen Skoda seine Marktposition inDeutschland weiter ausbauen willSkoda Auto Deutschland hat 2023 ein eindrucksvolles Wachstum hingelegt: 154.209Neuzulassungen in den ersten elf Monaten bedeuten ein Plus von mehr als 17Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit einen größeren Zuwachs als derGesamtmarkt (+11,4 %). Mit aktuell 5,9 Prozent erzielt die Marke hierzulandeeinen der höchsten Marktanteile ihrer Geschichte. In der Statistik desKraftfahrt-Bundesamtes (KBA) liegt Skoda auf dem fünften Platz. Damit schließtSkoda zum 15. Mal in Folge ein Jahr als stärkste Importmarke ab. Besonders starkperformt der batterieelektrische Skoda Enyaq als Deutschlands meistzugelassenesElektroauto im Oktober und November 2023. Im kommenden Jahr will Skoda seineMarktposition in Deutschland mit sechs Modellneuheiten weiter ausbauen.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,sagt: "Nach den herausfordernden, durch die Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020bis 2022 bedeutet das Jahr 2023 für uns einen großen Schritt in RichtungNormalität. Die weltweiten Lieferketten haben sich stabilisiert und unsereLieferzeiten befinden sich wieder auf einem branchenüblichen Niveau. Diesepositive Entwicklung wird auch beim Blick auf die Zulassungszahlen deutlich: Inden ersten elf Monaten dieses Jahres haben wir laut KBA in Deutschland einenMarktanteil von 5,9 Prozent erzielt und konnten bei den Neuzulassungen um mehrals 17 Prozent zulegen. Damit ist Skoda in Deutschland deutlich stärkergewachsen als der Markt."Mit 154.209 Neuzulassungen in den ersten elf Monaten ist Skoda auf Rang fünf desMarkenrankings vorgerückt und lässt damit namhafte deutsche Wettbewerber hintersich. Der Vorsprung zum nächsten Wettbewerber beträgt rund 22.000 Einheiten. Alsbeliebteste Modellreihe der Marke in Deutschland erwies sich 2023 einmal mehrder Allrounder Octavia. Die nachfolgenden Modelle, angeführt vom Kodiaq, liegenin ihren Zulassungszahlen nah beieinander - ein Beleg für die in allen Klassenattraktive und gefragte Modellpalette von Skoda.Eine besonders exponierte Stellung nimmt die batterieelektrische Enyaq-Familie