Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, MDAX und SDAX sind alle im Minus, wobei der SDAX mit -0,87% den größten Verlust verzeichnet. Der DAX und MDAX haben weniger stark nachgegeben und liegen bei -0,12% bzw. -0,07%. Auf der anderen Seite stehen der TecDAX, Dow Jones und S&P 500, die alle im Plus sind. Der TecDAX hat mit +0,57% den größten Zuwachs, gefolgt vom Dow Jones mit +0,37% und dem S&P 500 mit +0,17%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eher schwach performen, während die US-Indizes Zuwächse verzeichnen. Der TecDAX bildet dabei eine Ausnahme unter den deutschen Indizes und zeigt eine positive Entwicklung.Die Topwerte im DAX waren Hannover Rueck mit einem Plus von 2.13%, gefolgt von Heidelberg Materials mit 1.63% und Beiersdorf mit 1.39%.Die Flopwerte im DAX waren Merck mit einem Minus von 2.52%, gefolgt von Siemens Energy mit -4.19% und Zalando mit -4.74%.Im MDAX konnten AIXTRON mit einem Plus von 7.79% den ersten Platz belegen, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 6.53% und Nemetschek mit 2.23%.Die Flopwerte im MDAX waren SMA Solar Technology mit einem Minus von 4.01%, gefolgt von HelloFresh mit -5.51% und Nordex mit -6.88%.Im SDAX konnten sich Morphosys mit einem Plus von 6.05% den ersten Platz sichern, gefolgt von SILTRONIC AG mit 2.04% und Nagarro mit 1.44%.Die Flopwerte im SDAX waren Secunet Security Networks mit einem Minus von 3.63%, gefolgt von GFT Technologies mit -4.46% und verbio Vereinigte BioEnergie mit -6.40%.Im TecDAX konnten AIXTRON mit einem Plus von 7.79% erneut den ersten Platz belegen, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 6.53% und Morphosys mit 6.05%.Die Flopwerte im TecDAX waren SMA Solar Technology mit einem Minus von 4.01%, gefolgt von verbio Vereinigte BioEnergie mit -6.40% und Nordex mit -6.88%.Die Topwerte im Dow Jones waren IBM mit einem Plus von 1.58%, gefolgt von Salesforce mit 1.32% und Travelers Companies mit 0.95%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Chevron Corporation mit einem Minus von 1.02%, gefolgt von Dow mit -1.03% und Intel mit -1.20%.Im S&P 500 konnten Incyte mit einem Plus von 7.70% den ersten Platz belegen, gefolgt von Centene mit 4.28% und Linde mit 3.55%.Die Flopwerte im S&P 500 waren First Solar mit einem Minus von 4.98%, gefolgt von Moderna mit -5.35% und Enphase Energy mit -6.07%.