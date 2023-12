Elektrolytanlage von VanadiumCorp erhält Genehmigung für den Versand nach Quebec

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN BZW. ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia - 12. Dezember 2023 / IRW-Press / VanadiumCorp Resource Inc. (TSX-V: VRB) (FWB: NWNA) (OTC: VRBFF) („VanadiumCorp“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Team von VanadiumCorp in der letzten Woche die Inspektion seiner montierten Anlage Nr. 1 im Werk von C-Tech Innovation Ltd. im Vereinigten Königreich abgeschlossen hat. Die technische Planung sah deren eigentumsrechtlich geschütztes Elektrolyt-Design C-Flow vor, da während des Fertigungsprozesses keine zusätzlichen Chemikalien hinzugefügt werden, was eine hochreinen Elektrolytproduktion sicherstellt.

Das Team von VanadiumCorp inspizierte die montierte Ausrüstung und genehmigte den Transport nach Val-des-Sources, Québec. Bei Eintreffen wird die Anlage neu montiert und in Betrieb genommen. Für das erste Quartal 2024 sind die Schulung der Bediener und die vollständige Inbetriebnahme geplant.

Während der Inspektion im Vereinigten Königreich mit Ingenieuren von C-Tech hielt das Team von VanadiumCorp mehrere technische Sitzungen ab:

- Während der Überprüfung des Prozesses der Anlage Nr. 1 wurde der Durchsatz mit 300.000 Litern Elektrolyt pro Jahr bestätigt. Mit zusätzlichem wöchentlichem Prozess-Batching kann die Produktion mehr als 350.000 Liter/Jahr betragen.

- Es erfolgte eine zusätzliche Beratung zum Pre-Engineering-Design der Anlage Nr. 2 von VanadiumCorp, die derzeit auf 4 Millionen Liter/Jahr ausgelegt ist, was für die Bereitstellung einer Speicherkapazität von ca. 76 MWh für Vanadium-Durchflussbatterien (Vanadium Flow Batteries, „VFB“) pro Jahr ausreichend ist. Das Unternehmen prüft gegenwärtig einen bestimmten Industriestandort mit vorteilhaften Synergien, der sich ebenfalls in Québec befindet.

Nikkie Cooke, General Manager von C-Tech Innovation Ltd, merkte dazu an: „C-Tech Innovation freut sich, VanadiumCorp mit der Lieferung einer kundenspezifischen Vanadium-Elektrolytanlage mit einer Kapazität von 300.000 Liter/Jahr auf der Basis unseres eigentumsrechtlich geschützten Elektrolyt-Designs C-Flow unterstützen zu können. Wir freuen uns sehr, zukünftig Teil des Teams zu sein, das an der ersten Phase des Einsatzes einer Produktionsanlage für 4 Millionen Liter/Jahr für das Jahr 2024 arbeitet.“